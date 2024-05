Tiro a volo - l’Italia domina il trap misto agli Europei! Doppietta azzurra a Lonato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Italia pigliatutto adel Garda! Tra le mura amiche la compaginehato in lungo in largo nella specialità dela squadre, portando a casa tra Junior e Senior due mede d’oro e una meda d’argento, sintomo di una superiorità praticamente mai messa in discussione. Il contingente più alto a livello di metalli è arrivato con i veterani della massima categoria, artefici di un super derby che ha visto imporsi nel gold medal match il binomio composto da Mauro De Filippis e Silvana Stanco, i quali hanno battuto per 7 a 3 il duo formato da Giovanni Pellielo e Maria Lucia Palmitessa. Da segnalare poi la quarta posizione in qualifica di Massimo Fabbrizzi e Jessica Rossi con 142 piattelli colpiti su 150. A salire sul gradino più alto del podio ...