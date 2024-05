Dalle Asl agli ospedali Sono 19 in tre anni le strutture sanitarie colpite dagli hacker

Incendio a Tor de' Cenci, appartamento invaso dal fumo: un intossicato - Incendio a Tor de' Cenci, appartamento invaso dal fumo: un intossicato - Fiamme provenienti da un camino al terzo piano di una palazzina in via del Risaro 120. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un uomo, privo di sensi e intossicato ...

Mancano medici e infermieri: allarme all’Ospedale del Mare, Nola e Castellammare - Mancano medici e infermieri: allarme all’Ospedale del Mare, Nola e Castellammare - La carenza di personale infermieristico rappresenta una delle sfide più gravi e irrisolte del sistema sanitario italiano, minacciando di trasformarsi in ...

Infermieri introvabili, allarme estate: è caccia per trovarli in tutto il mondo - Infermieri introvabili, allarme estate: è caccia per trovarli in tutto il mondo - Già oggi ne mancano almeno 65-70mila, ma nei prossimi anni con il maxi esodo dei pensionamenti ne mancheranno ancora di più ...