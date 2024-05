Nautica - in Italia nasce il primo servizio di noleggio per barche elettriche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 19 maggio 2024) Al via la partnership tra Gardasolar (che sviluppae motori per la navigazione turistica), Eboats&Go (azienda specializzata nella realizzazione di scafi) ed E-ssence (azienda tech) per promuovere la navigazione elettrica:una sorta di Airbnb dellagreen, gestibile via App con cui è possibile prenotare una barca elettrica per gite in mare, al lago o su fiumi, con servizi aggiuntivi come lo skipper virtuale, in una serie di noleggi in. Il progetto pilota parte con cinque modelli, attivi da giugno nelle coste del Centro e Norded è stato presentato dal 17 al 19 maggio al Boat Show, in provincia di Varese. Le tre aziende uniscono quindi le loro competenze nell’ambito della blue economy: il business attorno aldi ...