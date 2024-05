(Di domenica 19 maggio 2024)archivia senza troppi sorrisi il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola, infatti, il sette volte campione del mondo ha dovuto ancora una volta lottare più con la sua W15 più che contro i rivali. Max Verstappen (Red Bull) ha vinto la gara con appena 725 millesimi su Lando Norris (McLaren), mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 7.9 secondi. Quarto Oscar Piastri (McLaren) a 14.1, quinto Carlos Sainz (Ferrari) a 22.3, mentre è sesto(Mercedes) a 35.1. Settima posizione per George Russell (Mercedes) a 47.1, ottava per Sergio Perez (Red Bull) a 54.7, quindi nono Lance Stroll (Aston Martin) a 1:19, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) ad un giro. Al termine della gara sul tracciato del ...

Lewis Hamilton chiude con fiducia il suo venerdì in terra di Romagna. Il “Re Nero”, infatti, è quarto in classifica al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con spunti positivi ...

Lewis veste Prada anche se non è lui il diavolo di Imola. Le sue apparizioni in autodromo da qualche anno sono delle sfilate ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lewis Hamilton non ha troppa voglia di sorridere dopo aver centrato l’ottavo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola il ...

F1, Lewis Hamilton: “Siamo nella terra di nessuno in questo momento. Dobbiamo crescere” - F1, lewis hamilton: “Siamo nella terra di nessuno in questo momento. Dobbiamo crescere” - lewis hamilton archivia senza troppi sorrisi il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno ...

GP Made in Italy: Verstappen respinge Norris, podio di consolazione per Leclerc - GP Made in Italy: Verstappen respinge Norris, podio di consolazione per Leclerc - Dalla pole alla vittoria (la sesta su sette gare) in scioltezza o quasi per Max Verstappen, che nel finale di gara reagisce alla rimonta di Lando Norris e lo precede sul traguardo. Terzo gradino del p ...

Imola invasa dai tifosi, i piloti nel paddock - Imola invasa dai tifosi, i piloti nel paddock - Sole e cielo parzialmente nuvoloso a Imola, nella mattinata che porta al via del Gran Premio di Formula 1, che scatterà alle 15 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. (ANSA) ...