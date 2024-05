(Di domenica 19 maggio 2024) L’edizione 2024 del Festival “” prosegue. Organizzato e promosso dall’associazione Lungofiume con il supporto di “Leo e i piccoli desideri”, il Patrocinio del Comune di, della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e la collaborazione delle Associazioni LGBTQIA+ nazionali/locali propone altri due appuntamenti di approfondimento, tra arte e storie. Lunedì 20 maggio, alle 18, alla Casa di Lungofiume in via Toscoromagnola “Parole in transizione” a cura di Alessandroi. Il poeta e narratore Alessandroi, i musici Giulia Coccoli in arte Yaya (voce, ukulele e campane tibetane) e Massimo Cappellini (violino, chitarra e mandolino) animeranno una performance musicale in cui suoni e parole si incontreranno per poi dare vita ad un laboratorio interattivo di ...

'Solo Amore" a Cascina: protagonisti Scarpellin e Lenzi - 'solo Amore" a cascina: protagonisti Scarpellin e Lenzi - L’edizione 2024 del Festival “solo Amore” prosegue. Organizzato e promosso dall’associazione Lungofiume con il supporto di “Leo e i piccoli desideri”, il Patrocinio del Comune di cascina, della ...

Il matrimonio (glamour) nelle campagne intorno a Milano: 5 indirizzi per dire sì in cascina - Il matrimonio (glamour) nelle campagne intorno a Milano: 5 indirizzi per dire sì in cascina - in un colpo solo: il viaggio a Milano era con il treno o il tramway e, dopo pranzo, si rientrava velocemente, in tempo per la mungitura serale in stalla (per chi - ovvero quasi tutti - doveva ...

"Solo Amore": doppio appuntamento - "solo Amore": doppio appuntamento - Il festival "solo Amore", iniziativa dedicata al tema dell’amore e della diversità, in tutte le sue sfumature più belle ...