Gaza - Biden | ostaggi liber -pace subito

(Di domenica 19 maggio 2024) 18.00chiede la "azione immediata" degli. Ha parlato a una cerimonia in un college di Atlanta durante la quale ha ricevuto una laurea honoris causa in legge. Ha ricordato la "crisi umanitaria in corso: l'unica soluzione è quella dei due Stati", ha detto. Sulle manifestazioni nelle università Usa a favore della Palestina, il presi dente americano ha detto di sostenere "le proteste non violente". Ha poi sottolineato che sta lavorando "per undurevole" in Medioriente.