Atletico Madrid-Osasuna domenica 19 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Ultima gara casalinga per i Colchoneros

Liga: Griezmann show e Atletico Madrid in Champions, il Cadice è ancora vivo - Liga: Griezmann show e Atletico Madrid in Champions, il Cadice è ancora vivo - I 'colchoneros' di Diego Pablo Simeone hanno raggiunto l'obiettivo calando il tris sul campo del Getafe: 0-3 con tripletta dello scatenato Griezmann (a segno al 27', al 42' e al 51'). Una vittoria che ...

Napoli, idea Omorodion per il dopo Osimhen: le news di calciomercato - Napoli, idea Omorodion per il dopo Osimhen: le news di calciomercato - Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Victor Osimhen, che al termine della stagione lascerà gli azzurri. Il nuovo nome per l'attacco è quello di Samu Omorodion, centravanti spagnolo classe 2004 ...

Liga Women, l’Atletico vince il Derby con il Real Madrid - Liga Women, l’Atletico vince il Derby con il Real Madrid - In Liga Women l'Atletico Madrid supera 3-2 il Real Madrid e avvicina la qualificazione alla prossima Champions League ...