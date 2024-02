La lezione del Carducci Studenti in cabina di regìa | 250 attività alternative per 1 500 compagni di banco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oltre 250 proposte per 1.500. E alla regia ci sono loro, i liceali, che collaborano con i professori: è la tre giorni di cogestione del liceo classico, quest’anno con un calendario fittissimo. Info point all’ingresso di via Beroldo, moduli di registrazione, gestione delle prenotazioni online, servizio di sorveglianza e tanti ospiti: ieri l’evento con il magistrato Gherardo Colombo ha registrato il sold-out, mentre in palestra l’associazione Non una di meno teneva una-dimostrazione sul rispetto del consenso sessuale e la radio “Quarto piano“ incideva nuove puntate del podcast del. E, ancora, Giuseppe Cruciani della Zanzara di Radio24 “punzecchiava“ in auditorium, mentre nelle aule si tenevano laboratori di maglia e in un’altra ala si parlava di antimafia insieme alla nipote di ...