Cassino - 1944 | l’inferno alleato e il dramma delle marocchinate

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag – Posizionata sul lato nord della cosiddetta Linea Gustav – fortificazione che dalla foce del Garigliano raggiungeva Ortona – nella prima metà della città difu sconvolta da pesantissimi bombardamenti anglo-americani e dalarriva dal cielo Uomini dell’Asse da una parte, soverchianti forze alleate sul fronte opposto. La zona è strategica: dalla valle del Liri, la Via Casilina si distende fino a Roma – obiettivo militare, ma soprattutto simbolico. Passata alla storia come “battaglia di Monte”, i combattimenti nei pressi del centro laziale durarono quattro mesi (da metà gennaio fino a maggio). I tedeschi infatti predisposero una complessa stratificazione difensiva per rallentare l’avanzamento del ...

