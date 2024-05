Ospedale - strad - piazze | Intitoliamoli alle donne

(Di sabato 18 maggio 2024) L’, la ludoteca, ma anche aree verdi,tte, impianti sportivi, per arrivare a quello che un giorno diventerà forse l’ex palazzo delle Esposizioni. Sono molti i luoghi della città ancora privi di un’intitolazione e che presto potrebbero essere identificati con il nome di cittadini illustri, o meglio di cittadine. Con un ordine del giorno a firma del Pd il consiglio comunale chiederà infatti a breve alla giunta di indirizzare la commissione toponomastica affinché prenda in considerazione l’intitolazione di luoghi pubblici a cittadine di genere femminile, come in passato è accaduto raramente, o per meglio dire quasi mai. Lee e leintitolate asono infatti talmente poche da essere facilmente elencabili: nelloario trovano infatti posto solo le pittrici ...

Un’ Ambulanza , mentre trasportava un’anziana in arresto cardiaco, ha sbaglia to la strada per l’ospedale causandone le morte Una morte ingiusta che aumenta il dolore della famiglia dopo la tragica notizia. Lo scorso lunedì un’anziana signora ha perso ...

Nuovi cantieri in arrivo nell'area davanti all'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle opere compensative per la terza corsia dell'A1: entrerà in esercizio il nuovo bypass viario sotto ...

Malore in strada, soccorso dalla Polizia Locale - Malore in strada, soccorso dalla Polizia Locale - A Seregno provvidenziale intervento della Polizia Locale per soccorrere un giovane colto da un improvviso malore mentre si trovava in strada. Nella giornata di ... Trasportato all'ospedale di Carate ...

Violento frontale tra Sant’Angelo e Graffignana: due auto fuori strada, un 38enne e una 55enne ricoverati al San Matteo - Violento frontale tra Sant’Angelo e Graffignana: due auto fuori strada, un 38enne e una 55enne ricoverati al San Matteo - Probabilmente c’è un’invasione di corsia dietro l’incidente avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio Schianto sulla provinciale, due persone finiscono in ospedale. C’è un’invasione di corsia alla base de ...

Milazzo, in centinaia reclamano “Più ospedali, meno affari” - Milazzo, in centinaia reclamano “Più ospedali, meno affari” - MILAZZO (MESSINA) – In centinaia hanno sfilato per le strade di Milazzo, per chiedere “Più Ospedali, meno Affari”. Una mobilitazione che sta interessando la fascia tirrenica e le Isole Eolie. “Siamo ...