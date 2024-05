StraCesena - corsa e solidarietà a braccetto Appuntamento domenica 26 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Corri, o magari cammini, con addosso una maglietta che è ormai diventata un classico per gli amanti del podismo cesenate, a partire da quelli che prima che al cronometro guardano al cuore. Eccola qui la ’’, la manifestazione giunta al suo ottavo compleanno e che26alle 17.30 accoglierà tutti coloro che vorranno misurarsi con le scarpette ai piedi e l’attenzione rivolta verso i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Un nuovoche si aggiunge a quello delle precedenti edizioni, con giornate di festa per la città che hanno visto partire complessivamente circa 12.000 persone tra famiglie, sportivi e non, tutte impegnate a sottolineare con il sorriso l’importanza di abbinare a uno stile di vita sano, momenti solidali. Fin dal primo anno infatti ...