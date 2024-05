Europee - vince chi convince gli scoraggiati | cosa dicono i dati sull’affluenza rispetto al reddito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) di Franco Mostacci (fonte: lavoce.info)* Nelle grandi città l’affluenza alle urne è superiore nelle zone dove ilè più alto. E l’astensione, che i sondaggi danno in aumento, colpisce in modo diverso le varie forze politiche. È a questo bacino di voti che i partiti dovrebbero guardare. Voto eIl gradimento elettorale dei partiti viene normalmente misurato in termini percentuali, un numero di immediata comprensione. Ma per arrivare alla percentuale bisogna prima vedere i voti complessivamente raccolti e come si sono distribuiti tra le diverse compagini. In un contesto come quello attuale, in cui si registra una progressiva diminuzione del numero di votanti, un partito può vedere crescere la propria percentuale a parità di votial passato, o addirittura davanti a una loro riduzione. Alle prossime elezioni per il ...