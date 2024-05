Roberto Salis | Niente cronisti quando Ilaria esce - cosa scorda

(Di sabato 18 maggio 2024) L'approdo diai domiciliari è questione di ore. La 39enne insegnante di Monza potrà lasciare probabilmente il carcere di Budapest, dov'è rinchiusa da oltre un anno, giovedì prossimo. L'avvocato Gyorgy Magyar, che la assiste in Ungheria, ha ricevuto dal padrenotifica del versamento della cauzione, che sarà visibile sui conti magiari non prima di martedì per via delle festività di Pentecoste. A quel punto il legale inoltrerà la somma sul conto della Corte che, appena l'avrà ricevuta, ordinerà l'esecuzione della custodia cautelare ai domiciliari. Intantosi sta già portando avanti e immaginando la ressa fuori dal carcere di Budapest invoca riserbo: «Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi, perché ci sono forti timori per la sua ...

Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 16:36 “Abbiamo dei segnali di problematiche di sicurezza per cui preferiamo che il trasferimento dal carcere non avvenga con grande attenzioni“. A dirlo all’AGI e’ il padre di Ilaria Salis , Roberto, dopo ...

Conte in tour manettaro, papà Salis l'ingrato e il giudice carceriere: ecco il podio dei peggiori - Conte in tour manettaro, papà salis l'ingrato e il giudice carceriere: ecco il podio dei peggiori - Un giustizialismo da quattro soldi. Ma veniamo al secondo posto del podio dove (ri)troviamo Roberto salis. In appello sono stati concessi gli arresti domiciliari a ilaria, la 39enne accusata di aver ...

Ilaria Salis, attivista italiana, otterrà gli arresti domiciliari a Budapest - ilaria salis, attivista italiana, otterrà gli arresti domiciliari a Budapest - ilaria salis, l'attivista italiana e candidata dell'Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni europee, potrà finalmente lasciare il carcere giovedì prossimo, 17 maggio 2024. Dopo oltre 15 mesi ...