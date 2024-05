SmackDown 17 05 2024 Ambizione vs Furbizia

(Di sabato 18 maggio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Manca solo una settimana per arrivare a King & Queen Of The Ring ma anche nello show blu è tempo di quarti di finale. Non solo perché ovviamente le avventure della nuova Bloodline non ci abbandonano e nemmeno la questione aperta fra Cody Rhodes e Logan Paul. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Queen Of The Ring: Bianca Belair vs Tiffany Stratton (3,5 / 5) Primo match di serata e visto le atlete coinvolte e le loro qualità il match non può che risultare molto buono. Troppo, decisamente troppo ciò che sta accadendo a Tiffany off-screen e quindi sorvoliamo sulla questione e speriamo solo che il tutto si risolva al meglio. A vincere questo grande ed equilibrato match è Bianca Belair con la sua KOD. Vincitrice: Bianca Belair ...

