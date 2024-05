Vegetale o animale, bovino o marino, da bere, in capsule o come prodotto beauty. È l'ingrediente fondamentale della routine quotidiana. E il tormentone del 2024

Collagene: gli effetti su pelle e articolazioni. Miracolo antietà o moda - Cos'è il collagene A cosa serve nel corpo Il collagene è una proteina presente nella pelle ma anche nei muscoli, nei tendini, nelle ossa, nella cartilagine e nelle arterie! Il collagene contribuisce ...

I neuropeptidi sono il nuovo segreto anti-age - I neuropeptidi sono il nuovo segreto anti-age - Dalle molteplici funzioni, aiutano a stimolare la produzione di collagene e ridurre i segni dell'invecchiamento.

La luce LED rossa per il viso è il trattamento antiage da fare a casa più efficace per stimolare la produzione di collagene - La luce LED rossa per il viso è il trattamento antiage da fare a casa più efficace per stimolare la produzione di collagene - Benefici antiage per il viso della luce LED rossa stimola la produzione di collagene (indispensabile per avere una pelle soda) ha un'azione antirughe (supportando il collagene e l'elastina la pelle è ...