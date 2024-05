È morto a 92 anni l’attore statunitense Dabney Coleman - È morto a 92 anni l’attore statunitense Dabney coleman - Giovedì è morto Dabney coleman, storico attore statunitense noto per aver interpretato vari personaggi, i più riusciti dei quali erano spesso sgradevoli, narcisisti o misogini, come quelli di film ...

È morto l’attore Dabney Coleman: interpretava il regista nel film Tootsie, aveva 92 anni - È morto l’attore Dabney coleman: interpretava il regista nel film Tootsie, aveva 92 anni - Dabney coleman, attore statunitense, è morto a 92 anni giovedì 16 maggio nella sua casa di Santa Monica. Lo ha annunciato la figlia Quincy coleman, che a The Hollywood Reporter ha dichiarato: "Mio ...