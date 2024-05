Il Covid come un disaster movie | ora però non facciamo gli zombie anche in Europa

(Di sabato 18 maggio 2024) di Franco Bocca Gelsi * e Sara Gandini Il cinema specchio della società, arte, mezzo di cultura, veicolo di riflessione, non poteva farsi mancare il topos del contagio. Di tutti i generi quello che meglio rappresenta la metafora della follia dell’isterismo pandemico è il genere. La vittima del contagio viene spogliata della sua umanità e diviene immediatamente un nemico, da isolare, da eliminare senza troppi problemi. Tutto è lecito pur di salvarsi e di salvare la civiltà,a costo di distruggerne i suoi presupposti morali. Ins di Romero gliassediavano i sopravvissuti all’interno di un centro commerciale, tornando all’abitudine del consumo: una metafora della massa informe e acritica in cerca di pacificazione nel consumo, dove in una società in decadenza senza più regole, di fronte all’orrore ...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Durante la pandemia “io sono stata messa alla berlina, additata come no vax, per aver chiesto evidenze scientifiche che giustificavano vaccinazioni di massa nei bambini molto piccoli. Ginevra aveva 5 anni e non la ...

Giorgia Meloni torna a parlare di vaccini e di pandemia . La premier ha svelato di essere stata additata più volte come persona contro il vaccino per aver deciso di non vaccinare la figlia, all'epoca di 5 anni. "Io sono stata messa alla berlina, ...

Dopo la prima dose di Pfizer , a 79 anni gli venne un ictus eppure lo vaccinarono una seconda e una terza volta. Per fortuna che i nostri vecchi erano le categorie fragili, che dovevano essere protette dai danni del Covid . Il signor Bruno, nome di ...

Finanza digitale: i pagamenti “invisibili” sono la nuova frontiera. Perché un euro digitale vale più di un euro in contanti - Finanza digitale: i pagamenti “invisibili” sono la nuova frontiera. Perché un euro digitale vale più di un euro in contanti - Euforia post-covid e assestamento degli investimenti Sotto questo profilo ... Insomma, il fintech sta sempre più configurandosi come una filosofia di fornitura e di fruizione di servizi finanziari, ...

Finanza digitale: i pagamenti “invisibili” sono la nuova frontiera. Perché è un euro digitale vale più di un euro in contanti - Finanza digitale: i pagamenti “invisibili” sono la nuova frontiera. Perché è un euro digitale vale più di un euro in contanti - Euforia post-covid e assestamento degli investimenti Sotto questo profilo ... Insomma, il fintech sta sempre più configurandosi come una filosofia di fornitura e di fruizione di servizi finanziari, ...

Cinque filoni, tutti al capolinea. Inchieste Covid: restano solo macerie - Cinque filoni, tutti al capolinea. Inchieste covid: restano solo macerie - Ma la partita sembra segnata e a questo punto si può dire che della grande indagine sul covid, nata a furor di popolo a Bergamo ... giugno e potrebbe riaprire il procedimento. Ma il canone, come ha ...