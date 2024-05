Auto elettriche | in arrivo nuove tassazioni?

Il Governo Meloni sta pianificando una mossa che potrebbe far storcere il naso a chiunque abbia investito nell’ auto elettrica. Dopo aver promesso di tagliare le accise sui carburanti, ora il Governo studia come recuperare quei soldi con nuove ...

Edge 50 Pro 5G 12/256GB a 599€ e altri affari Motorola da non perdere: G84 5G 12GB/256GB 191€ e G54 a 168€ - Edge 50 Pro 5G 12/256GB a 599€ e altri affari Motorola da non perdere: G84 5G 12GB/256GB 191€ e G54 a 168€ - Oggi diversi i modelli Motorola (che fa sempre smartphone ottimi ed esteticamente accattivanti) sono in offerta, a cominciare dal più recente - ma più costoso - Edge 50 Pro, ma occhio anche agli entry ...

Lexus UX Hybrid 4WD Luxury del 2020 usata a Cremona - Lexus UX Hybrid 4WD Luxury del 2020 usata a Cremona - DEK: [8093688] Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria oppure visita il nostro sito per la gamma completa: https://www.bianchessiauto.it/usato.php - Garanzia Lexus select con assistenza st ...

22 nuovi brand auto interessati al mercato italiano. Lo studio presentato ad Automotive Dealer Day - 22 nuovi brand auto interessati al mercato italiano. Lo studio presentato ad automotive Dealer Day - Il New Brand Observatory, la mappatura e lo studio dettagliato dei nuovi marchi che si apprestano ad entrare in Italia o in Europa che abbiano in gamma almeno una vettura a propulsione elettrica o ...