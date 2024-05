Pallamano Publiesse Chiaravalle - nel weekend gare decisive per A2 Femminile e A Silver

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 18 maggio 2024) La squadraè terza nel girone unico della Final Sixdi A2: deve solo vincere le ultime due partite per salire in A1. Oggi inizia la serie di semifinale dell’Amaschile:affronta in trasferta il Metelli Cologne, 18 maggio 2024 – Maggio è il mese in cui si tirano le fila di tutta una stagione e laè impegnata a giocarsi l’accesso alla massima serie nazionale sia con la squadrache con la maschile. Final 6Da mercoledì 15 sono iniziate le partite di Final 6, il torneo play off con le 6 migliori squadre femminili di A2 in cui ci si aggiudicano 2 pass per la prossima serie A1 di categoria. L’esordio ha visto la ...