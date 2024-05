Fury-Usyk - parlano i due pugili italiani che li hanno allenati | Tyson soffre i mancini e può cedere N - la sua fisicità farà la differenza

(Di sabato 18 maggio 2024) Finalmente si fa.e Oleksandrsabato sera nella Kingdom Arena di Riyadh unificheranno il titolo dei pesi massimi dopo venticinque anni, l’ultimo a riuscirci era stato Lennox Lewis. Il match, saltato qualche mese fa a causa di un infortunio dell’inglese durante l’allenamento, mette in palio le cinture delle cinque principali sigle della boxe mondiale. Imbattuti entrambi, trentacinque anni, due in più: chi vincerà questa sfida che tutti gli appassionati attendono da quasi tre anni, cioè da quandosconfiggendo Joshua è diventato campione del mondo? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a Giovanni Scuderi e Guido Vianello, due gran beiche si stanno costruendo la carriera negli Stati Uniti e che ...

