Aumai - maxi frode tra società fantasm - fatture false e fondi neri

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un rompicapo cinese, costruito su tre livelli, per aggirare il sistema tributario ed evadere IVA e IRES per 6 milioni di euro tra il 2019 e il 2020, per un "bottino" complessivo di 20 milioni di euro. Così sono nati i guai per il gruppo, la più nota catena di supermercati cinesi specializzata in vendita di abbigliamento e che ha punti vendita in tutta Italia. L’indagine della Guardia di Finanza di Monza, partita in Brianza, ha svelato infatti una piramide difiscale, di cui il gruppo era il maggiore beneficiario. All’apice duecartiere, prive di sostanza imprenditoriale; poi un livello intermedio di 37buffer di grossisti, anche queste sfornite di dotazioni e personale, senza versamenti tributari che acquistavano (almeno a livello cartolare) beni e prodotti - essenzialmente abbigliamento - ...