Cutrone del Como scelto come miglior giocatore del torneo

(Di sabato 18 maggio 2024) Il premiodella stagione 2023-24 di serie B’ è andato all’attaccante delPatrick. Il centravanti è stato l’autentico trascinatore dell’impresa compiuta dai lariani e culminata con il ritorno in serie A centrato all’ultima giornata. La votazione ha visto coinvolti i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato.ha realizzato 14 reti, condite da 4 assist. Nove delle sue reti complessive sono arrivate in trasferta. Un primato visto che nessun calciatore di questa cadetteria è riuscito a realizzare più reti lontano dalle mura amiche.è poi, insieme a Gennaro Tutino, uno dei due calciatori del campionato ad aver realizzato 5 gol di sinistro e 8 di destro, oltre ad un gol di testa. Numeri che testimoniano la sua ...

Calcio: Fabregas offre ai giocatori del Como viaggio a Ibiza - Calcio: Fabregas offre ai giocatori del como viaggio a Ibiza - Cesc Fabregas lo aveva detto a sorpresa una settimana fa, negli spogliatoi, durante la festa per la promozione del como in serie A: "Tutti a Ibiza". (ANSA) ...

