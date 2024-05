Vaciago e la pace con Allegri | Chiariti in 5 minuti E’ consapevole di quel che gli è costato

Massimiliano Allegri è tornato alla Continassa . Dopo aver diretto l’allenamento mattutino ed essere passato d alla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Guido Vaciago , il tecnico della Juve ntus è rientrato nel quartier generale ...

Ormai sembra più questione di quando, non di se. Massimiliano Allegri e la Juventus sono da tempo destinati a separarsi, con il club bianconero che ha scelto Thiago Motta come prossimo allenatore, l’uomo giusto nelle intenzioni della dirigenza per ...