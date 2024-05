Frode fiscale sulle ristrutturazioni | sei denunce e sequestri per 6 milioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Rimini, 18 maggio 2024 – Sequestro preventivo per beni (tra cui anche case) per 6di euro: è il provvedimento eseguito dai militari della guardia di finanza che hanno messo i sigilli a 5 società, diverse auto, saldi di conti corrente e 5 case, di cui una di recente ristrutturazione, tutti tra Rimini e Bologna. I proprietari sono 6 persone ritenute responsabili di una complessamessa a segno grazie all’uso di fatture false per oltre 22di euro operata nel settore delleedilizie e nel commercio di vernici. Dopo aver eseguito 23 perquisizioni tra Emilia Romagna, Lazio, Marche, Campania e Basilicata, con l’impiego di oltre 60 militari, le Fiamme Gialle di Rimini hanno approfondito le indagini, usando mezzi investigativi ad alta tecnologia e hanno esaminato ...

