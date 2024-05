Incendio in un’officina a Piano Cappelle - 6 veicoli coinvolti

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono gravi i danni materiali causati da unche si è sviluppato questa notte, intorno all’una, nei pressi dimeccanica in contradaa Benevento. Le fiamme hanno coinvolto una vicina attività di rivendita auto. Il fuoco ha avvolto 6 automezzi: per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che, dopo un duro lavoro, sono riusciti a mettere in sicurezza l’area. Sono ancora in corso i rilievi per stabilire le cause del rogo. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che l’non sia di natura dolosa. Sul posto sono interventi anche gli agenti della Questura di via de Caro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

