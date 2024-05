Ginnastica - finali nazionali Uisp Alla Cava due Oscar Al Villa Romiti brillano le GinnasTeen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Festa grande per la Polisportiva, in occasione della rassegna nazionale di coreografia, organizzato ormai da 34 edizioni, sin dal 1994. Ilha accolto diverse squadre provenienti da tutta la Regione, divise nelle categorie Under 14 e Over 14. Tra le Over 14 la vittoria è andataPolisportiva Masi Controcorrente di Casalecchio di Reno. La, invece, ha preso partecompetizione con due coreografie tra le Under 14. Il gruppo, con le ragazze dei corsi di base medie e superiori, sia della ritmica sia dell’artistica, si è aggiudicato l’migliore espressione del carattere con la coreografia ‘Nobody’s wife’, dal celebre brano di Anouk. Il gruppo ...