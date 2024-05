Pallanuoto Monza - guai a sbagliare I granchi all’andata playout Sfida salvezza con Perugia

(Di sabato 18 maggio 2024) Cercasi il “vecchio“ Nuoto Clubdisperatamente. Perché quello attuale, accettabile nella prima parte del campionato, sconcertante nella seconda, ha esibito un rendimento troppo ondivago per affrontare unadelicata che mette in palio la permanenza nel campionato di serie B. Serve, dunque, un ritorno alle origini per la finalein programma oggi (ore 17, Centro natatorio Pia Grande) con la Libertas Rari Nantes. Il ritorno verrà giocato tra una settimana nella Piscina Nannni di Firenze., meglio piazzata al termine della stagione regolare, avrà il vantaggio di giocare in casa l’eventuale bella il 1° giugno. I ““ puntano a mettere le cose in chiaro già questo pomeriggio, sfruttando la spinta offerta dal tifo della “Bombonera“ di via Murri e, ...

Sono partiti a bordo di 200 motorini , come sempre l’appuntamento è stato allo stadio, poi il passaggio per il centro di Bergamo via verso Monza . Circa 400 tifosi nerazzurri hanno sfidato le intemperie climatiche per rispettare le tradizioni delle ...

Trofeo Speroni, sfida tra promesse del football - Oggi si svolge il prestigioso "Trofeo Speroni" a Castelnovo Sotto, con 20 squadre giovanili in campo per onorare la memoria di Giuseppe Speroni. Grandi emozioni e calcio di alto livello in programma.

AFP Giovinazzo, stasera il matchball salvezza - Ultima gara casalinga per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, scenderà in pista per la quinta giornata dei playout del campionato di A1 di hockey. Al PalaPansini arriva l'Hockey Roller C ...

L'onda biancoceleste invade San Siro: Inter-Lazio, una sfida attesissima - La sfida di domenica tra Inter e Lazio allo stadio di San Siro ... quando i nerazzurri furono fermati sul 2-2 dal monza al termine di una gara segnata dalle polemiche per il gol annullato in maniera ...