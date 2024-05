Chico Forti rientra in Italia | Comincia la mia rinascita

(Di sabato 18 maggio 2024) La notizia iniziò a circolare ai primi di marzo e oggi, secondo quanto fatto sapere da fonti ben informate, il ritorno diinsta per diventare realtà. Sarebbe infatti già partito l’aereo che nelle prossime ore porterà l’imprenditore trentino per scontare la pena dell’ergastolo, al quale è stato condannato negli Stati Uniti, inviaggia verso l’Il 65enne era stato scarcerato qualche giorno fa da un istituto penitenziario della Florida dopo una detenzione lunga 24 anni e oggi sarebbe partito da Miami a bordo di un Falcon 2000 del 31° Stormo dell’Aeronauticana. Secondo quanto trapelatoavrebbe lasciato mercoledì il carcere di Miami dove era ...

