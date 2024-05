Ravenna Arriverà un Corticella diverso

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilche domani, alle 16, al Benelli, affronterà ilnella finale secca dei playoff del girone D, avrà un Nappello in più nel proprio arco. Dopo 2 turni passati in infermeria per un problema muscolare, il fantasista partenopeo tornerà a dirigere le operazioni offensive dei giallorossi, probabilmente anche col rientro del difensore Magnanini. "La mia situazione fisica – ha rassicurato Nappello – è migliorata. Da mercoledì mi sto allenando regolarmente con la squadra. Se tutto andrà come deve andare, potrei essere della partita o comunque a disposizione del mister". Nel corso della regular season, ilha sconfitta due volte il, senza peraltro subire reti: "Ilè un avversario che abbiamo affrontato con profitto due volte nel corso della regular season; ...

