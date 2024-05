Il Giro d’Italia ricorda Fabio Saccani A Bertolotti la ’Borraccia del gregario’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Imprenditore di successo nel settore della chimica e dell’enologia,è morto quindici anni fa coltivando la sua grande passione: il. Lo seguiva in moto, come storico pilota del numero uno dei fotografi italiani, Roberto Bettini: proprio in moto ha perso la vita in un incidente accaduto vicino a Cuneo, mentre rientrava in corsa dopo aver trascorso il giorno di riposo con la famiglia a Rio Saliceto. Da allora la comunità della corsa rosa, dove era stimatissimo, lotutti gli anni con la ‘Borraccia del, un riconoscimento nato per ringraziare un personaggio indimenticabile della grande famiglia del. A Cento l’edizione numero 14 del premio promosso dalla famiglia e dai fotografi Bettini è stato attribuito a Stefano ...