(Di sabato 18 maggio 2024) Il presidente ucraino contrario a far tacere le armi durante i Giochi di Parigi2024 ROMA - Si allontana sempre di più l'ipotesi di unadurante i Giochi di Parigi2024 (26 luglio-11 agosto). La possibilità di far tacere le armi in Ucraina, teatro bellico dopo l'invasione russa del Donb

Tregua olimpica in Ucraina in occasione dei Giochi di Parigi? Il presidente russo, reduce dal bilaterale con Xi Jinping, ha riferito alla stampa ad Harbin, nella Cina nord-orientale, di aver discusso con il presidente cinese di questa possibilità, ...

18.53 Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di avere parlato col presidente cinese Xi Jinping della possibilità di raggiungere una tregua in Ucraina in occasione delle prossime Olimpiadi. In precedenza Xi aveva detto di sostenere una ...

Non convince la « tregua olimpica » tra Russia e Ucraina suggerita da Emmanuel Macron . La proposta del presidente francese è stata tra i punti di cui hanno discusso Vladimir Putin e Xi Jinping nel loro colloquio in Cina. «Sì, il presidente Xi ...

Tregua olimpica un miraggio, anche Zelensky dice no - tregua olimpica un miraggio, anche Zelensky dice no - Il presidente ucraino contrario a far tacere le armi durante i Giochi di Parigi2024 ROMA (ITALPRESS) - Si allontana sempre di più l'ipotesi di una tregua olimpica durante i Giochi di Parigi2024 (26 ...

Guerra Ucraina, a Kharkiv evacuate 10.000 persone. Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica» - Guerra Ucraina, a Kharkiv evacuate 10.000 persone. Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica» - Quasi 10.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il governatore della regione. L'Ucraina ha chiesto all'amministrazione statunitense di « ...

Guerra ultime notizie. Gaza: Idf trova i corpi di tre ostaggi, c'è anche Shani Louk. Zelensky: no a tregua olimpica - Guerra ultime notizie. Gaza: Idf trova i corpi di tre ostaggi, c'è anche Shani Louk. Zelensky: no a tregua olimpica - Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un comunicato stampa ha affermato che l'esercito ha recuperato i corpi di tre ostaggi dalla Striscia di Gaza. Hagari ha spiegato che i corpi ...