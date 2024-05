Primavera 1 L’Inter contro la Dea per difendere il primato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Ultimo fine settimana di stagione regolare nel campionato1, con il derby lombardo in programma oggi tra la capolista Inter e l’Atalanta. La squadra allenata da Christian Chivu (nella foto) è già qualificata alle semifinali del campionato, ma devela prima posizione. Ha due punti di vantaggio sulla Roma che affronterà il Bologna alle 13 (stesso orario del confronto tra le due nerazzurre) nel tentativo di scavalcare i battistrada. Con gli scontri diretti in parità, aldovrebbe bastare un punto, vista la differenza reti ad oggi superiore di dieci lunghezze rispetto ai capitolini. Già qualificata ai playoff, ma costretta a giocare un turno in più, anche l’Atalanta che ad oggi è quarta in classifica. Partita cruciale domattina alle 11 a Torino. I granata, padroni di casa, ospitano infatti il Milan di Ignazio ...