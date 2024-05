Altro che Mare Fuori | l’inferno del carcere minorile

(Di sabato 18 maggio 2024) Unin tempesta “Faccio il cappellano carcerario. Ho vissuto in cella a contatto diretto con minorenni autori di reato per un anno. So cosa succede in alcuni istituti di pena. Entra ogni giorno un camion pieno di psicofarmaci da somministrare ai detenuti. I direttori lo sanno, ma dicono: “Sennò non riusciamo a gestirli!””. Secondo InsideOver.

Marta Branda, 26 anni , insegnante pre Cari a di sostegno alle scuole primarie e borsista di ricerca in psicologia all'Università di Milano Bicocca, denuncia in una lettera a Il Fatto Quotidiano l'impatto devastante dei test Invalsi sui ...

Marta Branda, 26 anni , insegnante pre Cari a di sostegno alle scuole primarie e borsista di ricerca in psicologia all'Università di Milano Bicocca, denuncia in una lettera a Il Fatto Quotidiano l'impatto devastante dei test Invalsi sui ...

Undicesima bandiera blu, ma a Latina Lido è ancora pieno inverno - Undicesima bandiera blu, ma a Latina Lido è ancora pieno inverno - A prescindere dalla stagione estiva, l’accesso al mare, per tutti, dovrebbe essere un diritto di ... Anche questo è un problema atavico, è passato un altro anno e non è stato risolto. Per chi utilizza ...

ADDIO A FRANCO DI MARE - ADDIO A FRANCO DI mare - I funerali di Franco Di mare si terranno lunedì 20 maggio alle 14.00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo di Roma. “La famiglia profondamente commoss ...

Chico Forti oggi rientra in Italia: l'aereo a Pratica di Mare, poi in carcere a Verona - Chico Forti oggi rientra in Italia: l'aereo a Pratica di mare, poi in carcere a Verona - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.