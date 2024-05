Arezzo, 17 maggio 2024 – La Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con i tecnici dell'A.R.P.A.T., hanno eseguito un accertamento in materia di tutela ambientale presso una vasta area privata adibita a stoccaggio di rifiuti di ogni tipo. ...

Discarica abusiva nei parcheggi esterni della Nuova Fiera di Roma: sequestrata area di 3.000 mq | FOTO - discarica abusiva nei parcheggi esterni della Nuova Fiera di Roma: sequestrata area di 3.000 mq | FOTO - Individuata e sequestrata una maxi discarica abusiva nelle aree di parcheggio esterne all’ingresso “ovest” della nuova Fiera di Roma. Rifiuti abbandonati nelle aree di parcheggio della Nuova Fiera di ...

Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione della polizia in 33 province: 40 aree sequestrate, 103 denunce - Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione della polizia in 33 province: 40 aree sequestrate, 103 denunce - 103 persone sono state denunciate per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, mentre sono 40 le aree poste sotto sequestro. Illeciti nello stoccaggio e smaltimento di rifiuti, operazione ...

Sequestrato ex allevamento di suini trasformato in discarica abusiva - Sequestrato ex allevamento di suini trasformato in discarica abusiva - Candia, l’operazione della Guardia di finanza. Trovato anche un laboratorio clandestino per la produzione di statue e ornamenti ...