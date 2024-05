A Roma calci agli eco-vandali | ecco cosa è successo in pochi minuti

(Di sabato 18 maggio 2024) Momenti di tensione ain via Condotti, giovedì scorso, durante un blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Gli attivisti stavano gettando vernice sulle vetrine dei negozi di lusso della famosa via della moda della Capitale, quando un addetto alla sicurezza di uno dei esercizi è intervenuto prendendo auno degli attivisti. L'uomo è stato salvato da ulteriori aggressioni solo grazie all'intervento delle Forze dell'ordine.

Le vetrine di alcuni negozi sono state imbrattate con la vernice arancione Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute, poco dopo le ore 11 di questa mattina, in via Condotti , per alcuni attivisti che stavano imbrattando con la ...

