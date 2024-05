La fase critica della fusione e acquisizione d’impresa | attenzione agli squali!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Le operazioni di(M&A) stanno invadendo il mondopiccola impresa. Queste operazioni rappresentano momenti critici nella vita delle aziende, offrendo opportunità di crescita, espansione e consolidamento. Questi processi sono anche momenti per capitalizzare i successi ottenuti nel corsovita aziendale o, in alcuni casi, rappresentano l’ultima ancora di salvezza per organizzazioni in crisi. In ogni scenario, ma soprattutto quando si devono persuadere imprenditori a ritirarsi dall’attività, sia che si tratti di aziende di successo sia che si tratti di imprese in difficoltà, queste operazioni non sono esenti da rischi. Tra questi, spicca la responsabilità precontrattuale, un aspetto spesso sottovalutato che può portare a conseguenze economicamente onerose. La responsabilità ...