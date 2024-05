Hockey giovanile - HC Riva trionfa sull' HC Bonden - delusione per la Under 12 contro l' HT Bologna

Clamoroso a Praga: ecco il ‘Miracle on ice’ in salsa austriaca - Clamoroso a Praga: ecco il ‘Miracle on ice’ in salsa austriaca - Dopo aver fatto sudare Svizzera e Canada, gli uomini di Bader e Del Curto battono addirittura la Finlandia, con gol decisivo a due centesimi dalla fine!

Nothing Could Be Finer Than To Sweep In Carolina After Rangers Sweep In New York - With half a sweep completed and only ten wins away from The Cup, The Rangers Expeditionary Force heads to Raleigh to complete the task.

Hockey. Giovanili matildee al campo 'Giatti' - Intenso weekend di hockey femminile a Bondeno con partite Under 12 e Under 16. Vittorie per Bondeno nella categoria Under 12, mentre Under 16 perde contro Argentia.