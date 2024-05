Autonomia differenziata - per Schlein il Pd è contrario Ma per Bonaccini pare non sia così

(Di sabato 18 maggio 2024) Il 16 gennaio scorso, nel corso del presidio dei Comitati per il ritiro di ogni, in occasione dell’arrivo al Senato del Disegno di Legge Calderoli, la segretaria del Partito democratico Ellyaveva dichiarato che il Congresso del Partito aveva sancito una “linea chiara e inequivocabile, per cui tutto il Pd oggi compattamente contrasta questa riforma Calderoli dell’”. Il senatore Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato e già Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II, aveva precisato ulteriormente che le pre intese siglate il 28 febbraio 2018 dal Governo Gentiloni e dai Presidenti del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna “non esistono più”, e rispondendo a domanda precisa sul mancato ritiro della richiesta da ...

L’Italia dell’immediato Secondo Dopo guerra, con la sua “industria pubblica” in “proprietà pubblica demaniale” del Popolo (si pensi all’Iri, con le sue mille Aziende pubbliche, all’Eni, all’Enel, all’Ina, ecc.), costituenti il 70 per cento della ...

Questa sera con Giuseppe Manzo su Tv Campi Flegrei si parlerà di Sud ed autonomia differenziata , appuntamento alle 21 sul Canale 99 ed in streaming Napoli. Una puntata da non perdere questa sera alle 21 su Tv Campi Flegrei, canale 99 ed in ...

Stretto di Messina, la protesta in campo contro il grande bluff - Stretto di Messina, la protesta in campo contro il grande bluff - Città (Italia) Appuntamento oggi a Villa San Giovanni contro la mega opera di Salvini. «Non la faranno mai però distruggeranno le comunità». Di Silvio Messinetti, Claudio Dionesalvi ...

Autonomia differenziata, Occhiuto: "Non produrrà opportunità nè al Nord nè al Sud" - autonomia differenziata, Occhiuto: "Non produrrà opportunità nè al Nord nè al Sud" - Sorrento - "Per come è uscito dal Senato, il ddl sull'autonomia differenziata non creerà opportunità né al Nord né al Sud. Nel testo c'e' scritto che le intese si possono fare solo dopo aver definito ...

Autonomia, Occhiuto: “così com’è il disegno di legge non creerà alcuna opportunità” - autonomia, Occhiuto: “così com’è il disegno di legge non creerà alcuna opportunità” - “Il disegno di legge sull’autonomia differenziata, per come è stato licenziato dal Senato, credo che non creerà alcuna opportunità né al Nord né al Sud. In quel testo c’è scritto che le intese si ...