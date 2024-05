Jacopo Fo davanti all’ex consolato israeliano a Milano urla una poesia per la pace | Avete dimenticato la vostra umanità – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) “Io ho sempre condannato la violenza di Hamas come quella del governo di Netanyahu. Credo che oggi lo strumento del grande corteo stia dimostrando che non serve, anche perché si infiltrano sempre persone che vogliono estremizzare da una parte o dall’altra. Invece una persona che si presenta da sola, pacificamente, che poi è quello che pensa il Papa, e cioè ‘basta la guerra’” è meglio. Così lo scrittore, attore e attivistaFo, che venerdì 17 maggio, solo,alla sede dell’ex, in Corso Europa 12, ha recitato, quasindola, unada lui composta contro la violenza in Medio Oriente e nel mondo. “Questaesprime il mio dolorealla brutalità dei fatti che stanno avvenendo. Io ...