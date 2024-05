La Gazzetta scopre la Fiorentina di Italiano | Terracciano non lancia lungo neanche sotto minaccia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) . Nzola è un bellissimo problema per. Da quando è rientrato è (quasi) sempre decisivo. Ieri ha giocato dal 1’ per esigenze di turnover, il posto è di Belotti e così dovrebbe essere ad Atene, ma non è facile rinunciare all’angolano. Laperò ama il rischio. Non c’è un marcatore puro in mediana, la difesa è sempre alta, Martinez Quarta fa l’attaccante (a volte meglio dello stopper) enon: tutto bello, ma che non sia ideologico, perché in Europa servirà più pragmatismo. Altrimenti la lezione del 2-1 del West Ham a squadra totalmente scoperta sarà passata invano. Non solo la, cosa scrisse il Napolista di(ottobre 2022) Vincenzo ...