Nuovo allenatore Napoli - settimana decisiva | Gasperini in pole ma occhio a Conte

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilè vicino alla scelta deli nomi caldi.chiave per la decisione di De Laurentiis. Ilsi prepara ad affrontare unaper il futuro della panchina azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca delche guiderà la squadra nella prossima stagione, dopo l’addio di Luciano Spalletti, artefice dello storico Scudetto,ha vissuto una delle stagioni più brutte della sua storia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il favorito per la panchina delsarebbe Gian Piero, attuale tecnico dell’Atalanta. ...

Repubblica svela: tensioni nello spogliatoio Napoli per tutta la settimana - Repubblica svela: tensioni nello spogliatoio napoli per tutta la settimana - Ultime notizie SSC napoli - Il napoli non va oltre il pari (2-2) con la Fiorentina. Vantaggio di Rrahmani, uno-due di Biraghi e Nzola, infine il gol su punizione di Kvaratskhelia. Ne parla Repubblica.

COR.SPORT, L'ascesa inattesa di Mbala Nzola - COR.SPORT, L'ascesa inattesa di Mbala Nzola - All’indomani del pareggio al Franchi tra Fiorentina e napoli, il Corriere dello Sport-Stadio analizza ... considerando i pochi gol, i tanti guai e la settimana fuori squadra. Tanti, in quel momento, ...

Calzona: "Non ho inciso, ma la stagione era iniziata già da 7 mesi. Dopo una settimana già polemiche" - Calzona: "Non ho inciso, ma la stagione era iniziata già da 7 mesi. Dopo una settimana già polemiche" - Il tecnico del napoli ha risposto alle tante critiche ricevute negli ultimi tempi: 'Sono stato chiamato per migliorare la situazione e non ce l'ho fatta'.