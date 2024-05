Il premierato è anti-democratico - il governo ne prenda atto Parla Angelo Bonell - portavoce di Europa Verde

(Di sabato 18 maggio 2024) La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha ammesso il ricorso contro l’Italia avanzato dall’ex segretario dei Radicali italiani Mario Staderini e da alcuni cittadini secondo i quali le diverse modifiche apportate al sistema elettorale italiano hanno comportato la violazione dei diritti degli italiani nelle elezioni politiche del settembre 2022, quelle vinte da Giorgia Meloni.i,nazionale die deputato di Avs, che ne pensa? “Che è una straordinaria e importante notizia. E vorrei fare i complimenti per l’intelligenza giuridica e politica mostrata da Staderini nel fare questo ricorso”. Quali le conseguenze? “Adesso si apre un problema molto serio nel. In primo luogo perché il timing della riforma sulè un timing ...

