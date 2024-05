Agricoltura | Syngenta - il futuro è nel suol - si deve salvaguardare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Mantova, 18 mag. (Adnkronos) -ilo per garantire unprospero al mondo dell': è il messaggio lanciato quest'oggi da, azienda leader globale nel settore dell'agribusiness, nel contesto del Mantova Food & Science Festival 2024. L'appuntamento, dal tema "Open Science: L'rigenerativa nasce dalo", si è svolto presso il suggestivo Palazzo della Ragione di Mantova e ha visto la partecipazione di esperti del settore e figure istituzionali, rappresentando un'occasione per discutere le sfide affrontate nell'adozione di pratiche agricole sostenibili. Tema centrale l'Rigenerativa, un modello innovativo che parte dalla cura delo per garantire sostenibilità e ...