La scelta strategica di Djokovic a Ginevra | non è una novità e il precedente gli dà ragione…

(Di sabato 18 maggio 2024) In molti sono rimasti sorpresi quando Novakha accettato la wild card messagli a disposizione dall’ATP 250 di. In realtà, a ben vedere, non si tratta di una mossa poi tanto sprovveduta, perché le poche partite nelle gambe del serbo tra Sunshine Double e stagione rossa obbligano a unadel genere. Un’idea, questa, che aveva già messo in pratica nel 2021. Anche se, va detto, si trattava di un anno particolare: le restrizioni da Covid-19 stavano diminuendo, sì, ma non erano finite. E sulla base di quelle il Roland Garros venne spostato praticamente d’imperio di una settimana in avanti, creandone una di buco. S’infilarono in quel mezzo Parma e Belgrado. Quest’ultima, in particolare, ebbe a disposizione i campi del centro proprio di, che in effetti vinse il torneo sullo slovacco Alex ...

Dal 18 al 25 maggio andrà in scena l’ATP250 di Ginevra e sulla terra rossa elvetica ci sarà una presenza di un certo valore. Il torneo rossocrociato può fungere da trampolino per il Roland Garros, che prenderà il via nella settimana successiva (a ...

Internazionali, Meloccaro preoccupato per Sinner: “Problema sottovalutato”. E per il futuro punta su Darderi - Internazionali, Meloccaro preoccupato per Sinner: “Problema sottovalutato”. E per il futuro punta su Darderi - Sinner continua a essere in dubbio per il Roland Garros dopo aver daato forfait agli Internazionali di Roma: il giornalista Sky, Stefano Meloccaro, prova a dipanare il caso ...

Tabellone Atp Ginevra 2024: Djokovic e Ruud i primi due del seeding, per l'Italia presente Cobolli - Tabellone Atp ginevra 2024: djokovic e Ruud i primi due del seeding, per l'Italia presente Cobolli - Presentazione e tabellone del torneo Atp 250 di ginevra che vede un solo azzurro al via, ovvero Cobolli, con djokovic testa di serie numero 1 ...

Djokovic a sorpresa sarà a Ginevra: come cambia la corsa con Sinner al n.1 del ranking ATP - djokovic a sorpresa sarà a ginevra: come cambia la corsa con Sinner al n.1 del ranking ATP - Il numero 1 del mondo, Novak djokovic, giocherà il torneo ATP 250 di ginevra, che partirà domani con le qualificazioni e domenica con il tabellone ...