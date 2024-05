Traffico Roma del 18-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione un incidente rallenta la circolazione in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via dei sesami possibili allentamenti in via Pietro Bembo per un incidente in prossimità della rampa di Primavalle è proprio Primavalle chiusa via Nello Mortara per un evento commerciale organizzato per tutta la giornata odierna dalle 10 alle 13 possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli disagi al trasporto ferroviario sulla linea fl5 grosseto-i treni viaggiano con circa 20 minuti di ritardo per un guasto alla linea alla stazione di Tarquinia ancora al trasporto ferroviario disagi per lavori alla stazione Tuscolana alla circolazione dei treni per tutta la giornata sarà interrotta tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense variazioni e modifiche di percorso per i treni delle linee fl1 ed fl3 per i ...