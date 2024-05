LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | serie netta per Jessica Rossi che risale la china!

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.26: Arriva l’importantissimo 25/25 diche dunque sale a 94/100 come la spagnola Martinez 9.17. Questa la classifica a unadalla fine della qualificazione: 1 1356 NAVELLI Elena ITA 22 23 23 24 92 2 1230 LUMSDEN Hollie Annie GBR 22 21 24 21 88 3 1481 BAICEV Catarina POR 20 22 21 23 86 4 1352 LENTICCHIA Giorgia ITA 21 22 20 23 86 5 1605 AYDEMIR Nisa Nur TUR 19 24 22 21 86 6 1155 PONTES VILLARRUBIA Noelia ESP 25 21 22 18 86 7 1119 MATEJKOVA Martina CZE 21 22 23 19 85 8 1359 PATERA Marika ITA 21 23 19 21 84 9 1346 DOLCI Valentina ITA 21 23 21 19 84 10 1146 DEL REY RUIZ Irene ESP 23 21 19 19 82 9.16: Si chiude con un altro 24/25 la penultimadi piattelli per l’azzurra Navelli che resta al comando della classifica. Ben ...

Le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Perugia , match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Milan, valida per la 37esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Il Toro cerca punti fondamentali per la rincorsa a un posto in Europa dopo la fortunata vittoria sul campo dell’Hellas ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Atalanta, valida per la 37esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Subito in campo la Dea dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia per mano della Juventus. Gli orobici, vicini al ...

Allegri dimentica subito la Juventus: ‘proposta’ choc in Serie A - Allegri dimentica subito la Juventus: ‘proposta’ choc in serie A - Allegri al Napoli, la rivelazione: “Ingaggio elevato, ma l’accordo è possibile” Intervenuto nel corso della diretta radiofonica di “1 Football ... alla luce di una serie di fattori. Ecco quanto ...

Lecce-Atalanta, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN Dove vedere Serie A - Lecce-Atalanta, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN Dove vedere serie A - Lecce-Atalanta, dove vederla Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 37a giornata di serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la ...

Diretta/ Carrarese Perugia streaming video e tv. Marmiferi per chiuderla (Serie C, 18 maggio 2024) - diretta/ Carrarese Perugia streaming video e tv. Marmiferi per chiuderla (serie C, 18 maggio 2024) - diretta Carrarese Perugia streaming video e tv, quote e risultato live per il ritorno del primo turno nazionale dei play off di serie C (18 maggio 2024) ...