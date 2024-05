Sorpreso a cedere droga ad un cliente | 26enne arrestato in flagranza di reato

Beccato a cedere droga in via Carmignano a Napoli . L’indagato aveva appena ceduto una dose di cocaina Beccato a cedere droga . Il 24 aprile sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in via Carmignano, hanno notato un ...

Miano : sorpreso a cedere droga . La Polizia di Stato trae in arresto un 44enne per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno ...

Miano : sorpreso a cedere droga . La Polizia di Stato trae in arresto un 44enne per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno ...

Cosenza, il mistero della “coca” che svaniva nel nulla - Cosenza, il mistero della “coca” che svaniva nel nulla - Gli investigatori dopo aver intercettato i nascondigli della droga provvedevano a sequestrarla innescando interrogativi nei pusher ...

Fontanelle. Giovane a processo per aver ceduto un chilo e mezzo di droga: «Nostro figlio non spaccia, ha mille euro di paghetta» - Fontanelle. Giovane a processo per aver ceduto un chilo e mezzo di droga: «Nostro figlio non spaccia, ha mille euro di paghetta» - «Era amico del coetaneo a cui - secondo l’accusa - avrei venduto la droga. Gli ho prestato 10mila euro perchè era nei guai. Era seguito da personaggi poco raccomandabili. Lo volevano far fuori» ha ...

Sorpreso mentre cede droga ad un minore: nei guai un 19enne - Sorpreso mentre cede droga ad un minore: nei guai un 19enne - 73 D.P.R. 309/90 in quanto deteneva ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. Il giovane veniva sorpreso dai Carabinieri a cedere una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” ad un minore di ...