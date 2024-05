C' è un ribaltamento | Mario Giordano smaschera la sinistra su Fico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono ore di attesa e di tensione in Slovacchia, dopo l'attentato del 15 maggio contro il premier Robert, leader populista vicino a Orban. Un 71enne gli ha sparato cinque colpi di pistola perché "in disaccordo con le sue politiche". Il premier è stato operato e posto in coma farmacologico, da cui ora è uscito. Le sue condizioni si sono stabilizzate ma sono ancora gravi. La vicenda ha fatto discutere a Prima di domani, il programma di politica e di attualità di Rete4., ospite in collegamento, ha commentato così: "Bianca, stasera ti devo deludere. Immagina che cosa sarebbe successo se un bieco, orrendo populista avesse sparato a un leader europeista, macroniano, avremmo avuto le piazze piene. Qui leggo sui giornali che era una persona fantastica, un poeta, un non violento, un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ...