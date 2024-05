Chico Forti rientra oggi in Italia Sarà trasferito nel carcere di Verona

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Il rientro diinè atteso per. Lo afferma il quotidiano 'Il Tempo' che cita fonti vicine alla vicenda secondo cui il Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell'Aeronauticana è già partito da Miami per riportare in patria l'imprenditore condannato all'ergastolo per omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. La vicenda giudiziaria65enne, è un ex velista e produttore televisivono che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America. Ma da sempre l'no si è dichiarato vittima di un errore di persona e in, dopo che molte trasmissioni televisive si sono occupate della sua vicenda, è nato un movimento ...

