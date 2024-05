Il Signore delle formiche - come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 18 maggio 2024) IlIlcon la morte di Susanna, madre di Aldo. Nonostante avesse sempre sostenuto con grande forza d’animo le scelte di vita del figlio, è la prima volta dall’incarcerazione che a Braibanti viene concesso di tornare al paese per il funerale. Qui incontra Carla, una giovane talentuosa del suo circolo che ha abbandonato le ambizioni artistiche per dedicarsi alla famiglia. Carla gli racconta che Ettore è stato abbandonato dalla sua famiglia e vive di espedienti, non essendosi mai ripreso completamente dalla terribile esperienza in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, Aldo incontra proprio Ettore. Nonostante sia emarginato, Ettore è finalmente sereno e libero di esprimere il suo talento artistico. I due si scambiano un commosso addio e si separano definitivamente. ...